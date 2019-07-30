إنتر ميلان يضع كافاني ضمن أولوياته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن كافاني تحول من خيار بديل إلى رئيسي في ميركاتو إنتر ميلان هذا الصيف.

ويعود التحول في قرار النيراتزوري إلى صعوبة التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي اقترب من الدخول في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر عرض على كافاني عقد مدته 3 مواسم براتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو، وهو نفس العرض الذي سبق تقديمه للوكاكو.

وأوضحت أنه كان من المفترض أن يرد كافاني على العرض، أمس الإثنين، ولكن مسؤولي إنتر ميلان سيمنحون المهاجم الأوروغواياني مهلة جديدة.

يذكر أن عقد كافاني مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2020، وهو ما يسهل خروجه من حديقة الأمراء.