سان جيرمان يمهد طريق عودة نيمار إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن هناك تطورا جديدا بخصوص إمكانية عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى برشلونة الإسباني من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان وافقت على تقليل سعر نيمار، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع برشلونة عن طريق الأموال وليس من خلال تبادل اللاعبين.

وكانت إدارة سان جيرمان تصر في بداية المفاوضات على تقاضي 300 مليون يورو، قبل أن توافق مؤخرًا على تقليل السعر إلى 180 مليونًا فقط.

ويرى ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أن نيمار يجب أن يرحل عن الفريق هذا الصيف، لأن بقاءه سيكون مضرًا في الموسم المقبل.

وتريد إدارة سان جيرمان استغلال أموال نيمار في الامتثال لشروط قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية، بالإضافة إلى اختيار التعاقد مع لاعبين مميزين في الميركاتو.