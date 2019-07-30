البعنة: اعتقال شاب بإطلاق النار على سيارة بمجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 22 عاما من بلدة البعنة في منطقة الشاغور، بشبهة ضلوعه في ارتكاب جريمة إطلاق نار على سيارة في مجد الكروم، الليلة الماضية.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، في طلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وتعود حيثيات الجريمة إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حينما أقدم شخص على إطلاق النار نحو سيارة خصوصية في مجد الكروم، ما ألحق أضرار بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.