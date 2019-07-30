القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 22 عاما من بلدة البعنة في منطقة الشاغور، بشبهة ضلوعه في ارتكاب جريمة إطلاق نار على سيارة في مجد الكروم، الليلة الماضية.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، في طلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.
وتعود حيثيات الجريمة إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حينما أقدم شخص على إطلاق النار نحو سيارة خصوصية في مجد الكروم، ما ألحق أضرار بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر البعنة: اعتقال شاب بإطلاق النار على سيارة بمجد الكروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.