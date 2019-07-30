مهرجان نيويورك السينمائي يفتتح دورته الـ57 بـ"الإيرلندي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتزم مهرجان نيويورك السينمائي في دورته السابعة والخمسين، عرض فيلم المخرج الأميركي، مارتن سكورسيزي، "الإيرلندي"، في افتتاح المهرجان في 27 أيلول/ سبتمبر.
وقالت "فيلم لينكولن سنتر"، التي تنظم المهرجان السنوي، أمس الإثنين، إنها اختارت الفيلم الذي يتناول المافيا، لأنه عبارة عن "ملحمة غنية بالجريمة الأميركي، وهي قصة كثيفة معقدة تُسرد بانسيابية مدهشة".
وفيلم "الإيرلندي" من إنتاج عملاق بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس" بتكلفة 125 مليون دولار، وبطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو/ وجو بيسكي، ويتناول ذكريات مساعد سابق لجيمي هوفا وقاتل محترف.
وتخطط شركة "نتفليكس" للدفع بفيلم "الإيرلندي" لموسم جوائز مزدحم، يتضمن عرضه الذي لم يحدد موعده بعد في دور عرض مختارة لاحقا هذا العام.
وقال رئيس مهرجان نيويورك السينمائي، كينت جونز، وهو كثيرا ما تعاون مع سكورسيزي، إن الفيلم "صنع بذوق فني سينمائي لم أراه إلا نادرا في حياتي".
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