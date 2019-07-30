شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير غربي: ألغام مليشيا الحوثي تشكل تهديدا خطيرا على اليمن والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة"أكسيوس" الأمريكية أن مئات آلاف من الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية في جميع أنحاء اليمن تشكل تهديدًا سيدوم لفترة أطول كثيرًا من أي سلام يمكن تحقيقه.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا الانقلابية شردت اليمنيين من منازلهم وأعاقت وصولهم إلى الطرق والمياه والأراضي الزراعية،.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد الهائل للألغام الأرضية وتوزيعها بشكل عبثي سيجعل عملية إزالتها بطيئة وخطيرة.
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