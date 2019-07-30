شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يؤكد رصده اتصالات بين عناصر القاعدة وتركيا وقطر والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إن الجيش رصد اتصالات هاتفية بين عناصر في تنظيم القاعدة الإرهابي ونظامي قطر وتركيا.

وذكر المسماري في مؤتمر صحفي أن قادة الإرهاب في قطر وتركيا وليبيا أجروا اتصالات مكثفة بعد الغارات التي نفذها سلاح الجو الليبي في مصراتة، مشيرا إلى أنه تم تقديم أدلة للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس.

وبيّن المسماري أن الغارات التي استهدفت الكلية الجوية، كانت بسبب تدخل الميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة، مؤكدا أن أي منطقة تشكل تهديدا للقوات المسلحة، ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب.

وفي بداية مؤتمره الصحفي، استذكر المسماري الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات "سرايا ثوار بنغازي" عام 2016، حيث اجتاحوا منطقة أجدابية وصولا لمنطقة المقرون، وارتكبوا جرائم بحق المدنيين هناك، وقال موضحا: "ارتكبوا عددا كبيرا من الجرائم والتي تم رصدها من قبل القيادة العامة، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، وكافة الفاعلين والمحرضين معروفون لدينا بالأدلة والحقائق".

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ولفت المسماري إلى أن من ارتكبوا هذه الجرائم البشعة، يقاتلون الآن مع ميليشيات طرابلس.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، العقيد محمد فرج العوامي، قد أعلن السبت، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج.

وأشار العوامي إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي نفذت أكثر من 10 ضربات استهدفت خلالها مقرات غرفة العمليات والتوجيه للطيران المسير.

وأوضح أن الغارات شملت أيضا غرفة عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخيرة لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية فيها وقاعدة سرت، حيث تم تدمير تجمع مليشياوي بالقرب من محطة سرت البخارية.

وشهدت معركة تحرير طرابلس تحولاً كبيراً على الصعيد الميداني، مع الإعلان عن أول قصف تتعرض له مدينة مصراتة منذ العام 2011، حيث نفذ سلاح الجو سبع ضربات موجهة لمطار الكلية الجوية ومخازن للسلاح في المدينة، بينما سيطرت قوات الجيش على معسكر النقلية في تخوم، كما تقدمت إلى كوبري الفروسية في اتجاه معسكر حمزة.