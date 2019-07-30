شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قال "عبدالخالق عبدالله" بعد ضجة كبيرة بشأن تغريدته حول الوحدة اليمنية؟ والان مع التفاصيل

أوضح الاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله ما وراء تغريدته حول الوحدة في اليمن والشان اليمني.

وكان الأكاديمي عبدالخالق عبدالله قال في تغريدته: ”لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“، ليصل بعدها عدد الردود على التغريدة أكثر من 8 آلاف تعليق بالإضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة من الإعلام التركي والقطري حتى أن قناة الجزيرة القطرية أفردت لها برنامجا خاصا، فضلا عن تصدرها عناوين النشرات والتقارير الإخبارية.

وأضاف عبدالخالق عبدالله وفقا لموقع “إرم نيوز“ عبر الهاتف إنه ”لم يكن هناك من وراء التغريدة مقصد سوى أن الواحد يقرأ المشهد اليمني كما هو ويحزن له ويعبر عن استيائه لما وصل إليه اليمن ومن بين ما وصل إليه كما آراه كمتابع هو أن اليمن لن يكون بعد اليوم موحداً وواحداً“.

وأضاف: ”مطلب الانقسام كان قائما قبل الحرب وقد زاد مؤخراً والتشتت اليمني ربما كان قائماً قبل الحرب وأصبح واضحاً كل الوضوح اليوم والمسؤولية بالكامل تقع على جماعة الحوثي لإيصال اليمن لهذا الوضع السياسي البائس“.

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وحول ما إذا كانت مؤشرات أو معطيات رسمية من أي جهة جعلته ينحى هذا المنحى في تحليله للوضع في اليمن، شدد عبدالخالق على أن ”كل من يتابع اليمن وليس أنا فقط وانا من بين من يتابعون اليمن، لا يحتاج إلى دليل أكثر مما هو قائم على أرض الواقع“.

ولفت إلى أن ”الجنوب سعى للانفصال قديما ويسعى إليه حاليا أكثر من أي وقت آخر ولن يقبل بحكم الحوثي، والمناطق المحررة في اليمن في مأرب وفي الشريط الغربي الساحلي لا يمكن تحت أي ظرف أن تخضع وأن تقبل بسيطرة الحوثي“.

ونوه إلى أن ”هؤلاء جميعهم لن يقبلوا بما آلت إليه الأوضاع في اليمن، لذا لا نحتاج لأي مؤشرات رسمية لنقول إن اليمن شمالا مقسم، واليمن شمالاً وجنوباً أيضا مقسم وسيظل كذلك خلال الفترة القريبة وربما البعيدة القادمة“.

واعتبر عبدالخالق أن التغريدة أحدثت جدلاً وتفاعلا ضخما مما يطرح بالفعل هذا السؤال (لماذا؟)، متابعاً: ”جملة مفيدة واحدة تغريدة من 29 حرفاً أفرحت البعض في اليمن وأحزنت البعض الآخر ، لأن اليمن منقسم على نفسه بكل وضوح“.