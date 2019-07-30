شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أمريكيين اثنين على يد جندي أفغاني بقندهار والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول اليوم الثلاثاء مقتل جنديين أمريكيين على يد جندي أفغاني بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وذكر أحمد صديق المتحدث باسم فيلق اتال 205 العسكري أن فردا بالجيش الأفغاني فتح النار على جنود أمريكيين داخل قاعدة عسكرية في منطقة شاه والي كوت.

وتابع أن الجندي الأفغاني أصيب في الواقعة، ويتلقى العلاج الطي حاليا.

Advertisements

وأكدت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل الجنديين الأمريكيين.

ولم يفصح الناتو عن مزيد من التفاصيل حول هوية الجنود أو مكان حدوث الواقعة.

يذكر أن 12 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم في أفغانستان منذ بداية هذا العام.