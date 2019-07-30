شكرا لقرائتكم خبر عن بمنحة إماراتية.. 251 من أسر شهداء اليمن يتوجهون لأداء فريضة الحج والان مع التفاصيل

غادرت، في وقت متأخر من مساء الإثنين، الدفعة الأولى من الحجاج اليمنيين، إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وذلك بمنحة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت مصادر وفقا لـ"العين الإخبارية" إن الدفعة الأولى شملت 251 حاجا من إجمالي 500 حاج من جرحى وأسر الشهداء للمقاومة الجنوبية.

Advertisements

وهذا هو العام الرابع الذي توفر فيه دولة الإمارات منح الحج لأسر الشهداء والجرحى في المقاومة اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الدفعة الأولى من الحجاج غادرت على متن طائرة إماراتية من مطار عدن الدولي في طريقها إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تغادر الدفعة الثانية خلال الساعات القادمة، وذلك بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.