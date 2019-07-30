شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي السودان يؤكد تفويض وفدا لتجاوز الصغائر والوصول لاتفاق شامل والان مع التفاصيل

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن مجلسه فوض وفده المفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لتجاوز الصغائر والوصول إلى اتفاق شامل.

واعتبر البرهان أن الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق، موضحاً أن مشاركتهم في الحكم شراكة وليست محاصصة.

وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أن مشاركة القوات النظامية في الانتقال ضرورية لحفظ الأمن وتمثيل من لم يمثلوا.

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وحذر البرهان من التأخير في التوصل لاتفاق، قائلا "تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي، كل سوداني يقتل خسارة كبيرة ويجب الإسراع في الحل".

وتابع "لم نطالب بالحصانة ولا نريدها، وهذا اقتراح من لجنة فنية مشتركة"، مشدداً على أن تحقيق السلام من مهام الفترة الانتقالية الأصيلة.

وأشار إلى أن الدعم السريع مثل القوات الخاصة تخضع للقائد العام للجيش، وأسست بقانون وتتبع للقوات المسلحة.

وشكر "الشعب السوداني على صبره على المجلس وقوى الحرية"، مضيفاً "شباب هذا البلد يتطلع لوطن حر وعادل مطمئن وعلينا الاستجابة".