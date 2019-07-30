شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يشيد بنجاحات مكتب تربية ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه اليوم مع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أوضاع المعلمين المتعاقدين على مستوى المحافظة .

وأثنى المحافظ على الجهود التي يبذلها مكتب التربية في متابعة قضايا المعلمين المتعاقدين في سبيل حصولهم على مستحقاتهم ، بالاضافة الى المتابعة الجدية لقضية تثبيت المتعاقدين حيث سبق وان وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتثبيتهم خاصة وانه قد صدرت فتوى التثبيت بفضل جهود محافظ المحافظة ووكيل الوزارة مدير مكتب تربية ساحل حضرموت .

وأشاد المحافظ بدور المكتب في استقرار العملية التعليمية في جميع المدارس والتزام الطلاب في مقاعد الدرس منذ أول حصة دراسية وكذا انضباط هيئات التدريس والادارات والمعلمين .

وأشاد المحافظ بدور مكتب التربية ونجاحاته في اقامة الملتقيات الطلابية التي يشارك فيها قرابة الـ 3500 طالباً وطالبة من مختلف مراحل التعليم الاساسي والثانوي في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير .

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ودعا المحافظ ابنائه الطلاب في هذه الملتقيات الى الاستفادة القصوى منها خاصة وان هدفها تعزيز وتطوير قدرات الطلاب والطالبات التعليمية وميولهم ومهاراتهم الابداعية الاخرى .

وثمن وكيل الوزارة مدير مكتب التربية بساحل حضرموت الدور الكبير الذي يلعبه المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الراعي الأول للتعليم بالمحافظة في معالجة وحل كثير من المعوقات ودعم قطاع التعليم.

وتعد محافظة حضرموت وبحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم أفضل محافظة في الجمهورية من حيث مستوى انضباط وسير العملية التعليمية.

تجدر الاشارة الى ان السلطة المحلية بالمحافظة تصرف مرتبات المتعاقدين بالمحافظة والتي تقدر بأكثر من 500 مليون ريال ، كما تتحمّل صرف بدل غلاء المعيشة 30% .

وقد قامت السلطة المحلية في محافظة حضرموت خلال العامين الماضيين بدفع كامل مستحقات المتعاقدين دون انقطاع بما في ذلك فترات الاجازة المدرسية ، وتنفرد محافظة حضرموت بخصوصية أنها المحافظة الوحيدة التي تدفع رواتب المعلمين المتعاقدين على حساب السلطة المحلية.