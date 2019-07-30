شكرا لقرائتكم خبر عن الخنبشي يشيد بمتابعات قيادة السلطة المحلية بحضرموت بشأن أزمة وقود الكهرباء والان مع التفاصيل

في تواصل لمكتب محافظ حضرموت مع نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم أحمد الخبشي ، نفى سالم الخنبشي أن يكون قد صرح بأي حديث لأي شخص أو جهة حول وضع الكهرباء بحضرموت ، كما نفى أن يكون قد صرح بعدم وجود أي متابعة من ادارة شركة النفط بساحل حضرموت ولا من إدارة كهرباء منطقة ساحل حضرموت ولا من السلطة المحلية .

وأكد نائب رئيس الوزراء أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تبذل جهوداً كبيرة وعلى تواصل مستمر مع رئاسة الحكومة لحل مشكلة الكهرباء والتخفيف عن المواطنين ، وأشار الى أنه يتابع مع سيادة محافظ حضرموت وبشكل منسجم مع دولة رئيس الوزراء هذا الملف .

وأكد مصدر مسؤول في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أن السلطة المحلية ممثلة في محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تبذل جهوداً كبيرة وعلى تواصل ليل نهار مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء لتزويد المحافظة بالوقود اللازمة لمحطات الكهرباء وبشكل دائم لضمان استمرار التيار وإنهاء معاناة المواطنين في هذا الصيف الحارق .

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ودعا المصدر الإعلاميين وبعض المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة والمصداقية وعدم بث معلومات غير صحيحة بهدف تضليل عامة الناس ، فحضرموت بحاجة الى تعاون وتكاتف الجميع في ظل هذه الظروف الصعبة وظروف الحرب ، ولا ينبغي أن نزيدها فرقة وشتات .

كما دعا المصدر المواطنين الى ضبط النفس وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات الهادفة تعطيل حركة المواطنين وخلق مزيد من المعاناة .

وطمأن المصدر المواطنين بأن جهوداً كبيرة تبدل في هذا الملف ، وأن الصبر مطلوب في هذه المرحلة الصعبة ، وأن قيادة السلطة المحلية تدرك حجم هذه المعاناة وتتواصل بشكل مستمر لاستمرار التيار وايجاد حل جدري لهده المشكلة التي هي نتاج لإهمال سنوات ماضية ولمعاناة الحرب الحالية .