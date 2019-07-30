شكرا لقرائتكم خبر عن الترشحات في تونس تتجاوز 1400 قائمة والان مع التفاصيل

أعلن عضو بهيئة الانتخابات المستقلة في تونس مساء أمس الإثنين، عن تقديم أكثر من 1400 قائمة ترشحها للانتخابات التشريعية تجري في 6 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

وأغلقت مكاتب الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات في كافة أنحاء البلاد أبوابها مساء أمس في تمام السادسة بالتوقيت المحلي، مع انتهاء آجال تقديم الترشحات التي بدأت يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن "عدد القوائم المترشحة بلغ 1433 تضم جميعها 14 ألفاً و 177 مرشحاً، وتنقسم تلك القوائم إلى 653 قائمة حزبية و648 قائمة مستقلة و132 قائمة ائتلافية".

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، إبان الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.