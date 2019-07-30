تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

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جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيره المواطنين وسائقي المركبات الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم استخدم الهواتف النقالة أثناء هطول أمطار رعدية.
وأكد المركز في نشرته اليوم الثلاثاء، تموز 30، 2019، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على المناطق الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية لليمن.
وشهدت مختلف المحافظات اليمنية، خلال الأيام الماضية، أمطارا رعدية غزيرة تسببت بأضرار للممتلكات في عدد من المناطق.
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