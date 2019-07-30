البرلمان يُصوت على قانون التعاون العسكري والأمني مع الأردن

صوت مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون للتعاون العسكري والأمني مع الأردن. وقال مصدر نيابي، لـ الخليج 365، إن مجلس النواب صوت، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.



وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

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