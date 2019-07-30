انفجارات 'مسيطر عليها' شرقي الرمادي

وقال المصدر في حديث الخليج 365، ان "سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، ناجم عن تفجير مخلفات حربية لارهابي داعش تم العثور عليها بعملية امنية استباقية ".

واضاف المصدر ، ان "فرقة من معالجة الاسلحة غير المنفلقة اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث واقامت بأبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية والمواطنين، مبينا ان" القوات الامنية ابلغت اهالي تلك المنطقة الى ابلاغ القوات الامنية في حال وجود أي جسم غريب ".

