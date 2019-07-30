انفجارات 'مسيطر عليها' شرقي الرمادي

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات هزت مناطق شرقي مدينة الرمادي "مسيطر عليها" من قبل القوات الامنية.
واضاف المصدر ، ان "فرقة من معالجة الاسلحة غير المنفلقة اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث واقامت بأبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية والمواطنين، مبينا ان" القوات الامنية ابلغت اهالي تلك المنطقة الى ابلاغ القوات الامنية في حال وجود أي جسم غريب ".
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