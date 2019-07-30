بالصور: وفاة 'أذكى كلب في العالم'... وهذا ما كانت تقوم به!

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بينما يعاني أصحاب الكلاب من أجل تعليم كلابهم الجلوس، استطاع الطبيب النفسي جون بيلي أن يعلم كلبته أكثر من ١٠٠٠ كلمة.
في عام ٢٠٠٤، اشترى بيلي كلبة أسماها "تشيسر"، وعلى مدار ثلاث سنوات، قام بيلي بتدريب كلبته لمدة أربع ساعات يوميا على معرفة أسماء الأشياء.
وباستخدام الكرات والألعاب استطاع الطبيب أن يعلم "تشيسر" نحو ١٠٢٢ كلمة، وهو ما جعل الصحافة تطلق عليها "أذكى كلب في العالم".
وبعد وفاة بيلي العام الماضي، عاشت "تشيسر" مع زوجته في ولاية نورث كارولاينا، قبل أن تموت مؤخرا في عمر الـ١٥.
وكان بيلي يمسك بشيء ثم يكرر اسمه ٤٠ مرة أمام "تشيسر" حتى تتعلم الاسم بالتكرار.
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