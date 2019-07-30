إصابة أربعة من الدفاع المدني اثر انقلاب مركبتهم في الموصل (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عجلة إطفاء كانت متوجهة لإخماد حريق في حي الميثاق بمدينة الموصل انقبلت، بسبب عدم إفساح المجال لها من قبل المواطنين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي الدفاع المدني بجروح".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.