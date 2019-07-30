بالفيديو: التهديدات العشائرية تطال ضابط 'بمكافحة المخدرات'... وهكذا كانت النتيجة!

تسع اطلاقات نارية، كانت نصيب احد افراد عائلة الرائد علي شاكر العامل في احدى المديريات التابعة لشرطة مكافحة المخدرات، بعد اعتقاله لتاجر ومهرب للمخدرات داخل العاصمة بغداد، لتقوم عشيرة ذلك التاجر بالقدوم الى منزله ومحاولة تصفيته، كما يقول المعتدى عليه.

وما فاقم الامر بحسب الضابط المستهدف، هو وفاة المتهم بعد ساعات قليلة من القاء القبض عليه، ليبدأ بتلقي التهديدات العشائرية من قبل ذوي المتهم المتوفي. لذا خرج هو وعائلته من المنزل للحفاظ على ارواحهم الا انها لم تتخطاهم بعيدا واصابت شقيق والده.

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ويتلقى العديد من الضباط بمختلف صنوفهم واختصاصاتهم شهريا تهديدات عشائرية تصل البعض منها لهدر الدم والقتل، في ظل مناشدات لوزير الداخلية للوقوف بجانبهم وتفعيل اجراءات رادع لتلك الاعتداءات.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.