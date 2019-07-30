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محامي سعودي يعتذر لناشطة عراقية بعد أن أخطأ في حق زوجها

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تقدم محامي سعودي بالاعتذار إلى ناشطة عراقية بعد أن أخطأ في حق زوجها على الهواء مباشرة.

وكان نقاش حول الحياة الزوجية في احدى الفضائيات، حيث احتد بين الناشطة العراقية موج والمحامي السعودي يوسف، حول "تعدد الزوجات".

 

واتهم المحامي السعودي، زوج الناشطة بالبرود الجنسي، وهو ما رفضته، وتدخل المذيع مطالبا المحامي السعودي بالاعتذار، وهو ما تم بالفعل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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