محامي سعودي يعتذر لناشطة عراقية بعد أن أخطأ في حق زوجها

تقدم محامي سعودي بالاعتذار إلى ناشطة عراقية بعد أن أخطأ في حق زوجها على الهواء مباشرة.

وكان نقاش حول الحياة الزوجية في احدى الفضائيات، حيث احتد بين الناشطة العراقية موج والمحامي السعودي يوسف، حول "تعدد الزوجات".

واتهم المحامي السعودي، زوج الناشطة بالبرود الجنسي، وهو ما رفضته، وتدخل المذيع مطالبا المحامي السعودي بالاعتذار، وهو ما تم بالفعل.