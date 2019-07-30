وكالة الأنباء الماليزية تحتفي بزيارة محمد بن زايد بـ" صورة نادرة"

الصورة التي نشرت للشيخ محمد بن زايد وملك ماليزيا

احتفت وكالة الأنباء الماليزية، الثلاثاء، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والتي حضر خلالها تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ليكون الملك الماليزي الـ16.

ونشرت الوكالة تقريرا عن علاقة الصداقة التي جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك الماليزي، مرفقه صورة تجمعهما سويا أثناء دراستهما في كلية سانت هيرست العسكرية ببريطانيا.

وقالت الوكالة "تعود علاقة جلالة الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أيام الجامعة، عندما كانا يدرسان في كلية سانت هيرست العسكرية في بريطانيا".



وأضافت "لعبت الصداقة الخاصة بين الزعيمين منذ ذلك الحين دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".



وتابعت "في يونيو الماضي، قام السلطان عبدالله بزيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأجرى لقاء مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأكملت "ضمن الزيارة.. أهدى السلطان عبدالله ولي العهد صورة تذكارية تحكي أيام الصداقة في الجامعة، حيث يظهر فيها الزعيمان وهما في التدريب العسكري في بريطانيا".



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وفي طقوس عريقة، شهد القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ليكون الملك الماليزي الـ16.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، عن سعادته بحضور مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملكا لماليزيا.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "سررت اليوم بحضور مراسم تنصيب صديقي العزيز عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكا لماليزيا.. تمنياتي له التوفيق والنجاح في خدمة بلده وشعبه".

وتم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

التعيين جاء خلفا للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي بعد توليه المنصب 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وحضر الحفل جميع سلاطين وحكام الولايات الماليزية وكبار الضيوف من خارج ماليزيا، على رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسلطان بروناي حسن البلقية.

وبدأت مراسم تنصيب الملك الماليزي الجديد بمسيرة لموكبه في شوارع العاصمة كوالالمبور، اتجهت إلى القصر الوطني الملكي، حيث يصطف الماليزيون بين جوانب الشوارع لتحية الملك بهتافات "دولات توانكو" وتعني "يحيا الملك".

وعلى وقع أنغام موسيقى ملكية خاصة تعرف بـ"النوبات" (أوركسترا تضم البوق والطبول والأجراس) دخل الملك إلى القصر، حيث كان في انتظاره رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وأعضاء حكومته، إضافة إلى جنرالات الجيش وغيرهم من كبار الشخصيات، ثم قام سلاح المدفعية الملكي بالتحية عبر إطلاق 21 مدفعا.