محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيس وزراء ماليزيا

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، خلال زيارته لكوالالمبور .

وأكد أنه بحث مع "مهاتير" العلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات وماليزيا كبلدين صديقين، إضافة إلى الرؤية المشتركة لقضايا المنطقة ومستجداتها.

وعبر ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة ماليزيا "الصديقة"، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك المثمر بين الدولتين على المستويات كافة.





وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "سعدت بزيارة ماليزيا الصديقة.. ولقاء رئيس وزرائها مهاتير محمد، تحدثنا حول العلاقات الوثيقة التي تجمع بلدينا الصديقين، ورؤيتنا لقضايا المنطقة ومستجداتها، نتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك المثمر بين دولة الإمارات وماليزيا على المستويات كافة".

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وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، في مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملكا لماليزيا.

وتم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

التعيين جاء خلفا للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي بعد توليه المنصب 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.





وتعد دولة الإمارات شريكاً مهماً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر شريك تجاري لها في غرب آسيا.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار أمريكي، وسط حرص منهما على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة.