واشنطن تطالب ألمانيا بالمشاركة في تأمين "هرمز"

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا، رسميا، الثلاثاء، بالمشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين لوكالة الأنباء الألمانية الحكومية، اليوم: "لقد طلبنا رسميا من ألمانيا المشاركة في تأمين حرية الملاحة بمضيق هرمز ومواجهة الاعتداءات الإيرانية".

وأضاف: "طلبنا من برلين المشاركة مع فرنسا وبريطانيا في تأمين المضيق".

ولم تعلق ألمانيا حتى نشر الخبر على الطلب الأمريكي.

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والأحد 28 يوليو/تموز الماضي، طالب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولغانغ إيشينغر، الحكومة الألمانية، بالمشاركة بفاعلية في البعثة الأوروبية التي اقترحتها لندن في البداية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.

وفي تصريحات لصحيفة "دي فيلت" في عددها الأسبوعي الصادر الأحد، قال إيشينغر: "لا يوجد بلد في العالم معني بسلامة حرية الملاحة العالمية مثل ألمانيا؛ لأنها أحد أهم الدول المصدرة للسلع والبضائع في العالم".

وأضاف: "لهذا، فإن الحكومة الألمانية مطالبة بالمشاركة في البعثة الأوروبية لحماية حرية الملاحة في هرمز".





وأوقفت طهران، الأسبوع الماضي، ناقلة بريطانية واقتادتها إلى المياه البحرية الإيرانية.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لاسيما ناقلات النفط، في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر الماضية.