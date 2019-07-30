الولايات المتحدة تطلب من ألمانيا رسميا المشاركة في مهمة مضيق هرمز

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المدمرة الأميركية "بوكسر" توجد ضمن القطع الحربية العاملة بمياه الخليج طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا رسميا المشاركة في تأمين حركة النقل التجاري بمضيق هرمز. وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية: "طلبنا من ألمانيا رسميا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومكافحة العدوان الإيراني".

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