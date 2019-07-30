RT: إطلاق سراح عمر البشير لساعات وسط إجراءات أمنية مشددة للمشاركة بجنازة والدته

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "الجهات المعنية سمحت للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بحضور جنازة والدته، وسط إجراءات أمنية مشددة".
وتوفيت والدة الرئيس السوداني المعزول، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وطلبت والدة البشير في أيامها الأخيرة، من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في حزيران الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
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