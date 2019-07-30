النشرة: الجيش السوري حاول التقدم على محور الكبانة في ريف اللاذقية

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ حاول التقدم على محور الكبانة في ​ريف اللاذقية​ بالتزامن مع غارات جوية على مواقع الحزب ''الإسلامي التركستاني" بعشرات الغارات إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي على محاور تحرك المسلحين".

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