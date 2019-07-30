القبض على خلية إرهابية بالعراق تجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت ​محكمة​ تحقيق ​بعقوبة​ في رئاسة محكمة استئناف محافظة ​ديالى​ الاتحادية عن "إلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل في قضاء المقدادية بالمحافظة على تجنيد ​الشباب​ للتنظيمات الإرهابية"، مشيرةً إلى أن "الخلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وبينت أن "الخلية مكونة من 3 متهمين بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط في صفوف ​تنظيم داعش الإرهابي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرةً إلى أن "القبض على المتهمين تم من قبل ​القوات​ الأمنية بمتابعة وإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق بعقوبة"، لافتةً إلى أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون ​مكافحة الإرهاب​".