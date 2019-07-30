القبض على خلية إرهابية بالعراق تجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف محافظة ديالى الاتحادية عن "إلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل في قضاء المقدادية بالمحافظة على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية"، مشيرةً إلى أن "الخلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".
وبينت أن "الخلية مكونة من 3 متهمين بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرةً إلى أن "القبض على المتهمين تم من قبل القوات الأمنية بمتابعة وإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق بعقوبة"، لافتةً إلى أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
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