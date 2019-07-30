مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي بالتركيز على حرائق الغابات في روسيا

أعلنت رئيسة ​الدورة​ الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فيرناندا إسبينوسا غارسيس، أن "​حرائق الغابات​ في ​روسيا​ يجب أن تكون موضوعا للاهتمام بالنسبة للمجتمع الدولي كله"، مشيرةً إلى أنه "عندما كنت أتابع الأنباء الحزينة حول ​الحرائق​ في روسيا، فهمت أن هذا ما يجب أن يشكل قلقا بالنسبة للعالم كله ويجب أن يكون هناك تعاون ومزيد من الحوار والأعمال الجماعية".

وأشارت إلى "نية روسيا لإبرام اتفاقية ​باريس​ للمناخ"، لافتةً إلى أن "تنظيم ​الاتصالات​ الاقتصادية الدولية يتم جنبا إلى جنب مع السيادة ويقترح للدول أسلوبا لحل القضايا عن طريق تقسيم التكاليف والأخطار وتعد اتفاقية باريس مثالا جيدا على ذلك، وأنا أستخدم هذه الفرصة لتقييم قرار روسيا حول إبرام اتفاقية باريس بشكل عال".