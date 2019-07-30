نائب عراقي سابق: 1500 إرهابي لا يزالون في العراق

كشف رئيس لجنة ​الأمن​ والدفاع في مجلس النواب ​العراق​ي السابق، ​حاكم الزاملي​ عن "وجود 1500 إرهابي في العراق حاليا، رغم مرور عامين على إعلان النصر على تنظيم "داعش" الارهابي"، مبيناً أن "هؤلاء يتنقلون بين العراق و​سوريا​".

ولفت إلى أنه "يتركز وجودهم في ​المناطق الصحراوية​ خاصة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك في جبال حمرين والمناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى "أنهم يستغلون الخلافات بين ​الحكومة الاتحادية​ وحكومة ​إقليم كردستان​ العراق على المناطق المتنازع عليها".