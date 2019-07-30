نائب عراقي سابق: 1500 إرهابي لا يزالون في العراق

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق، حاكم الزاملي عن "وجود 1500 إرهابي في العراق حاليا، رغم مرور عامين على إعلان النصر على تنظيم "داعش" الارهابي"، مبيناً أن "هؤلاء يتنقلون بين العراق وسوريا".
ولفت إلى أنه "يتركز وجودهم في المناطق الصحراوية خاصة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك في جبال حمرين والمناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى "أنهم يستغلون الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق على المناطق المتنازع عليها".
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