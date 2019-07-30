أفادت معلومات صحفية أن الهيئة العليا للانتخابات في تونس إقترحت تأجيل الانتخابات البرلمانية. يذكر أنه بعد ساعات من وفاة الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​ أعلنت الهيئة العليا المستقلة تقديم موعد ​الانتخابات الرئاسية​ لـ15 أيلول المقبل، إلا أن هذا التاريخ يتزامن مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 6 تشرين الأول 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.