وزير خارجية باكستان: الهند لا تتعامل بإيجابية مع الخطوات الرامية لحل أزمة كشمير

لفت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى أن "الهند لا تتعامل بإيجابية مع المقترحات والخطوات الرامية لحل أزمة اقليم كشمير"، موضحاً أن "الهند ليست مستعدة للحوار مع باكستان، ولا ترغب في وساطة بلدان أخرى".
وأشار إلى أن "الهند تسعى لتغيير ديموغرافية إقليم كشمير، وأن باكستان وسكان الإقليم يرفضون هذه المحاولات".
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