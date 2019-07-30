وزير خارجية باكستان: الهند لا تتعامل بإيجابية مع الخطوات الرامية لحل أزمة كشمير

لفت وزير الخارجية ال​باكستان​ي ​شاه محمود قريشي​ إلى أن "​الهند​ لا تتعامل بإيجابية مع المقترحات والخطوات الرامية لحل أزمة اقليم ​كشمير​"، موضحاً أن "الهند ليست مستعدة للحوار مع باكستان، ولا ترغب في وساطة بلدان أخرى".

وأشار إلى أن "الهند تسعى لتغيير ديموغرافية إقليم كشمير، وأن باكستان وسكان الإقليم يرفضون هذه المحاولات".