هنري حلو: بيان القمة الروحية خريطة طريق للخروج من الأزمة

اعتبر النائب ​هنري حلو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "إدانة القمة الروحية تعطيل عمل ​الحكومة​ ودعوتها إلى حل سريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية وتشديدها على أهمية ​مصالحة الجبل​، واعتبارها أن أي اساءة للعيش المشترك في الجبل هي اساءة الى ​لبنان​ الفكرة والرسالة، هي السقف الذي يجب أن تبقى تحته كل المواقف، وخريطة طريق للخروج من الأزمة".

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