أوبر تطلق تنبيهات "التحقق من مشوارك" في لبنان والمنطقة

كشفت شركة "أوبر" عن إطلاق تنبيهات وإشعارات "التحقق من مشوارك" لجميع مستخدمي التطبيق في لبنان والمنطقة، ويأتي ذلك بعد إطلاقها في ​الولايات المتحدة​ خلال شهر نيسان الماضي.

وكانت الشركة قدمت خلال السنوات الماضية عددًا من ميزات السلامة التي توفر للركاب المزيد من الراحة والطمأنينة، ومن بينها إمكانية مشاركة ​تفاصيل​ المشوار مع الأهل والأصدقاء وإخفاء البيانات الشخصية، ومركز الدعم في التطبيق الذي يقدم الدعم اللازم و الإرشادات عند الحاجة. وقد عززت هذه الميزات منتجات السلامة الأساسية التي تقدمها أوبر، والتي تشمل مركز الدعم على مدار الساعة وإمكانية تتبع كافة الرحلات عبر نظام تحديد المواقع GPS، فضلًا عن فحص خلفية كافة الشركاء السائقين.