الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات في بيان أن عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي : - إخماد حرائق (عدد69): * أحراج (عدد7) : جبل لبنان (عدد4) : الحدت - بليبل - المرادية - بطمه. الشمال (عدد3) : عكار العتيقة - برغون(الكورة) - رحبة. * أعشاب (عدد45): جبل لبنان(عدد12) : حراجل - بعورته - بيت الدين - الكحلونية - بكفيا - بعاصير - برجا - قرطبا - المغيرية - رأس المتن - مزرعة يشوع. وأشجار : جورة بدران. البقاع (عدد14): غزة - رياق(2) - تعلبايا - يونين - جديتا - بدنايل - بر الياس - كامد اللوز - السعيدة - شليفا - دير زنون - سرعين. وقمح في الفرزل. الجنوب (عدد9): زوطر الشرقية - النبطية - دير سريان - دير عامص - تول - شرحبيل - كفرصير. وأشجار : ميس الجبل - كفرنبرخ. الشمال (عدد10) : كفرشلان/بخعون - نهر ابو علي - كفرعبيدا - مجدليا - البترون - البحصاص - غوبا(القبيات). وأشجار : عابا - الهيشة - شدرا. Advertisements * منازل (عدد2) : برج حمود - قريطم. * سيارات (عدد5) : مجدل عنجر - مجدلا - مجدليا - شعت - بنت جبيل. * مؤسسات(عدد2) : داخل محل لتصنيع الحلويات في النويري - داخل مطعم في الجديدة. * كهرباء (عدد3) : الكفاءات - ابلح - حارة حريك. * نفايات (عدد4) : النبطية. وأعشاب : كفررمان - كيفون. وإطارات في حراجل. * مختلف (عدد1): حصيد : (قب الياس - المرج). - نقل وإسعاف : (13) حالة طارئة - نقل جثة رجل من الجديدة الى المستشفى. (عدد1) - مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد1) : عائشة بكار. - سلامة عامة (عدد1) : مهرجانات فقرا/كفردبيان. مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 85 مهمة وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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