عمال شركة "الوكسال" في الشويفات اعتصموا مطالبين بدفع مستحقاتهم

نفذ عمال شركة "الوكسال" للألمينيوم اعتصاما امام مقر الشركة في الشويفات، احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم التي يضمنها لهم قانون العمل اللبناني عند حصول اي صرف تعسفي.
واعلن الموظفون في بيان ان "نيتهم كانت التصعيد لايصال صوتهم وتبيان مظلوميتهم، وحضر الى مكان الاعتصام المفتي الشيخ عباس زغيب، وقام بإجراء اتصال مع محامي الشركة جميل حسامي وتم الاتفاق على ان يلتقيا في دار الافتاء الجعفري نهار الاثنين المقبل"، مؤكداً "ضرورة ان يصل كل صاحب حق لحقه، وألا يكون هناك ظلم على اي طرف"، متمنيا على "العمال عدم التصعيد افساحا في المجال للوصول الى اتفاق يحفظ حق الجميع".
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