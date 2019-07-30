عمال شركة "الوكسال" في الشويفات اعتصموا مطالبين بدفع مستحقاتهم

نفذ عمال شركة "الوكسال" للألمينيوم اعتصاما امام مقر الشركة في ​الشويفات​، احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم التي يضمنها لهم ​قانون العمل​ اللبناني عند حصول اي صرف تعسفي.

واعلن الموظفون في بيان ان "نيتهم كانت التصعيد لايصال صوتهم وتبيان مظلوميتهم، وحضر الى مكان الاعتصام المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، وقام بإجراء اتصال مع محامي الشركة جميل حسامي وتم الاتفاق على ان يلتقيا في ​دار الافتاء الجعفري​ نهار الاثنين المقبل"، مؤكداً "ضرورة ان يصل كل صاحب حق لحقه، وألا يكون هناك ظلم على اي طرف"، متمنيا على "​العمال​ عدم التصعيد افساحا في المجال للوصول الى اتفاق يحفظ حق الجميع".