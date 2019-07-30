طلاب برنامج السياحة السياسية في مجلس النواب

نظمت وزارة الخارجية في اطار برنامج السياحة السياسية جولة للطلاب الثلاثة والثلاثين المشاركين من مختلف انحاء العالم على القاعة العامة لمجلس النواب، حيث شرح المدير العام المستشار في مجلس النواب سيمون معوض تاريخ مجلس النواب، ومهام النائب التي تتركز على الوظيفة التشريعية، الرقابية والانتخابية.
من ثم انتقل الطلاب الى المكتبة العامة في مجلس النواب.
واختتمت الجولة بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في القاعة العامة للمجلس.
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