طلاب برنامج السياحة السياسية في مجلس النواب

نظمت ​وزارة الخارجية​ في اطار برنامج ​السياحة​ السياسية جولة للطلاب الثلاثة والثلاثين المشاركين من مختلف انحاء ​العالم​ على القاعة العامة ل​مجلس النواب​، حيث شرح المدير العام المستشار في مجلس النواب سيمون معوض تاريخ مجلس النواب، ومهام النائب التي تتركز على الوظيفة التشريعية، الرقابية والانتخابية.

من ثم انتقل ​الطلاب​ الى المكتبة العامة في مجلس النواب.

واختتمت الجولة بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ في القاعة العامة للمجلس.