وزير البيئة طلب من عيتاني إطلاق الفرز من المصدر في بيروت

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ عضو " تكتل ​لبنان القوي​ " النائب ​ميشال ضاهر​ بحضور رئيس بلدية ​الفرزل​ ملحم غصّان وجرى التداول بشؤون بيئية تخصّ منطقة زحلة و​البقاع​. ثم التقى الوزير والنائب السابق ​ايلي ماروني​ وتم البحث في شؤون زحلة والجوار.

كما عرض مع رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ في موضوع الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية في العاصمة عشية الحوار الذي يجريه وزير البيئة غداً الاربعاء مع رؤساء اتحادات البلديات وممثلي عدد من بلديات لبنان حول خارطة الطريق لمعالجة ​النفايات​ في قصر المؤتمرات في ضبيه.

وقد طلب جريصاتي رسمياً من عيتاني اطلاق الفرز من المصدر في العاصمة واستخدام ثلاث حاويات لدى تطبيق تقنية الفرز بحسب إرشادات ​وزارة البيئة​ بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة الصادرة في التعميم الرقم 7 1 الصادر في 16 تشرين الثاني 2017 وذلك انطلاقاً من الاهمية التي توليها وزارة البيئة للتخفيف من انتاج النفايات واعادة استعمالها واستردادها بأكبر نسب ممكنة.