حبيب افرام: مسيحيو الشرق لا يطلبون حماية بل حقوقا

أكد رئيس ​الرابطة السريانية​ ​حبيب افرام​ أن "الاهتمام المتزايد بالحريات الدينية ومصير الشعوب الاصيلة – ولو متأخراً جداً – ولوْ بعد ما يشبه الابادة، هو مؤشر صحوة ضمير خاصة في سياسات الدول الكبرى وإن ​مؤتمر​ الحريات الدينية في ​واشنطن​ بدعوة من وزير الخارجية الاميركي محطة ايجابية لالقاء ​الضوء​ على ​حالات​ الاضطهاد والقمع والقتل، وان كلام وزير الخارجية الروسي أمس عن أن من أهم ما نواجهه في ​سوريا​ هو حماية المسيحيين يصب في الدور الروسي في المنطقة، لكننا نحن أبناء الشرق نؤكد أن القضية ليست أن يأتي أحد أو دولة أو قوة لتحمي مسيحيي الشرق، أو تحمي أي مكوّن فيه بل أن نعمل كلنا معاً على دساتير وقيم ومبادىء تسود عنوانها الحريات وحقوق كل انسان وكل جماعة على قاعدة المساواة التامة والمواطنة".

وفي بيان له، سأل افرام "كيف يمكننا كلنا غرباً وشرقا، حكومات ورجال دين وفكر وأنظمة أن نعزز هذه الثقافة وهذا التوجه في كتبنا واعلامنا ومؤسساتنا وممارساتنا، دون الغاء دون فوقية دون آحادية دون ذمية دون ذبح دون اقتلاع دون منّة وهذه هي القضية، اما شرق متنوع متعدد أونستمر في الجحيم".