"رودز فور لايف" درّبت ضباطاً ورتباء من الجيش عَلى بَرامِج إنقاذ مصابي المعارك والحوادث

خرَّجَت جمعيَّة "رودز فور لايف" في مدرسة القوات الخاصَّة في حامات 16 مدرَّباً مُجازاً من فوج المكافَحَة والقوات الخاصَّة ومَغاوير البَحر ومن اللواء الثاني على البرنامَج الإنقاذي الخاص المُعَدّ لإنقاذ الإصابات البليغَة إبان المَعارِك والحروب TCCC ضمن الدورات التدريبية التي تنظمها بشراكَة إستراتيجيَّة مَع "فرنسبنك".
كَذلك تم تخريج 140 ضابِطاً ورَتيباً من فوج التدخل الاول واللواءين الثاني والثاني عشَر إضافَة إلى فوج الحدود البريَّةالاول في مركَز التعاون المَدَني العَسكَري في طرابلس على البَرنامَج الذي كانت الجمعية أطلقته الجمعيَّة أخيراً في وزارَة الصحة برعاية مشترَكَة بينَ وزارَتَي الصحّة والداخليَّة والبلديَّات تحت عنوان " أوقِف النّزف" والمعَدّ لتنميَة مَهارات وقف النّزف بانتِظار وصول سيارة الإسعاف إلى مسرَح الحادِث وذلك بالشّراكَة مَع الكليَّة الأميركيَّة للجرّاحين فرع لبنان.
وأكّدَت رئيسة "رودز فور لايف" زينة قاسِم أنَّ "هذه التدريبات تتزامَن مع إحتفال اللبنانيين بعيد الجيش الذي يُجمِع اللبنانيون عَلى دعمِه وتَحصين مناعتِه حتّى يقوم بواجِب حِمايَة الحدود والوجود"، مشيرة الى أن "المَهارات التي توفِّرها هذه البَرامِج جزء من ترسانَة الجَيش وتدخل ضمن الأسلِحَة الدِفاعيَّة التي تحمي الجندي ونحن مصممون على أن نشكِّل جزءاً من هذه التّرسانَة وأن نعزّزها بكل ما يلزَم"، كاشفة أن "الجمعيَّة بصدد تَوفير حَقائِب إنقاذ لكافَّة برامِجِها ما يشكِّل تحدّياُ كبيراً في الكِلفَة، لكنّ رودز فور لايف مصممة على استِقدامِها بأسرَع وقت ممكن كَونَها الأداة التي تنقل المَهارات من النظريَّة إلى التّطبيق".
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