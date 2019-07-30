وهاب: لضم جريمة الجاهلية الى الجرائم الاخرى وتحويلها الى العدلي

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "إذا كان هناك من ضم للقضايا وتحويلها للمجلس نطالب بضم جريمة ​الجاهلية​ والجرائم الأخرى كما إقترح رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال إرسلان​".

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