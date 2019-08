المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر قد يقبل دورا في دعوى للضحايا إذا لم يُعدم

دبي - بواسطة محمد فارس Colour photograph of a New York rescuer worker amid the rubble of the World Trade Centre following the 9/11 attacks. Dated 2001. (Photo by: Universal History Archive/UIG via Getty Images)

نيويورك (رويترز) - أبدى المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 استعدادا لاستجوابه من قبل الضحايا الذين يرفعون دعوى قضائية على السعودية طلبا لتعويضات، وذلك إذا قررت الولايات المتحدة ألا تطلب معاقبته بالإعدام.

وكشف محامون يمثلون شركات وأفرادا يطلبون تعويضات بمليارات الدولارات النقاب عن العرض الذي تقدم به خالد شيخ محمد في وقت متأخر من مساء الجمعة في رسالة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن.

وتنفي الحكومة السعودية منذ فترة طويلة ضلوعها في الهجمات التي صدمت فيها طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاجون) خارج واشنطن. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم.

ورفض مايكل كيلوج، وهو محام عن الحكومة السعودية يعمل من واشنطن، التعليق. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت في وقت سابق عن الرسالة.

وجاء في الرسالة أن محامي المدعين على اتصال بمحامي الشهود الخمسة في الاحتجاز الاتحادي بشأن إمكانية استجوابهم.

وقال المحامون إن ثلاثة، منهم محمد، موجودون في معسكر الاحتجاز بخليج جوانتانامو بكوبا، حيث يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام بينما ينزل اثنان بسجن أمني في فلورنس بكولورادو.

ووفقا للرسالة فإن محمد لن يوافق "في الوقت الحالي" على استجوابه لكن ذلك قد يتغير.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)