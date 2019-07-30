شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الحرية المصرى" بدأ تنفيذ خطته فى توفير كسوة العيد للفقراء بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية، تجهيز خطته لتوزيع ملابس العيد بمقر الأمانة العامة للحزب بالمحافظة.

وقال المستشار محمد عبد البارى، الأمين العام للحزب بالمنوفية، إن تنفيذ هذه الخطة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، بمساندة المواطنين من البسطاء وغير القادرين فى توفير كسوة العيد لهم.

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وقال "عبد البارى"، فى تصريح له اليوم، إن امانة الحزب بالمحافظة بدأت فى تلقى مبادرات أهالى وجماهير المحافظة من القادرين فى توفير كسوة العيد، مشيدا بالتفاعل الجماهيرى الكبير مع جميع المبادرات التى يتبناها الحزب للتواصل الجماهيرى لتنفيذ هذه المبادرة التى ترسم الفرحة خاصة على وجوه الاطفال من أبنائنا.

ووجه التحية لقيادات وكوادر وشباب حزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية على جهودهم الكبيرة فى تنفيذ هذه المبادرة التى ترسخ لمبادئ التكافل المجتمعى ومساندة القادرين للمواطنين البسطاء.



