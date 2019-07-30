شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: قطر تمارس دور ذراع إيران وتركيا فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن قطر تلعب فى الصومال ذراع لإيران وتركيا، والتى ينحسر نفوذهما فى القارة الأفريقية، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن النفوذ الإيراني وبالعودة إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نجد أن المملكة نجحت في إخراج النفوذ الإيراني من إفريقيا بنسبة تجاوزت 95% .

وأضاف المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أنه بالنسبة لتركيا فإن الأحداث والتطورات الأخيرة تدفع باتجاه انحسار نفوذها فعلى سبيل المثال تنظر تركيا إلى " المصالحة الإثيوبية الإرتيرية " بأنها تشكل خطراً على نفوذها، وبالتالى حاولت تركيا بدعم من قطر كما تؤكد وزارة الإعلام الإرتيرية، ضرب المصالحة لكنها فشلت .

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وتابع خالد الزعتر: الأحداث في ليبيا تأتي مكملة لانحسار النفوذ التركي مع تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس التي يسيطر عليها الميليشيات التابعة لتركيا والتي تعيش هذه الميليشيات حالة انهيار، وبالتالي نجد أن ما تقوم به قطر في الصومال مستغلة علاقتها مع حركة الشباب الصومالية، واحتضانها للقيادي السابق بحركة الشباب الصومالية محمد سعيد أتم ، وأيضا علاقتها مع فهد ياسين الذي يعد ذراع قطر داخل مؤسسة الرئاسة الصومالية ، والذي تقول تقارير لمؤسسات أمنية صومالية مستقلة، أنه يقود مخططات تقوض أساس الدولة الصومالية والحكم الفيدرالى، وتدعم وجود الإرهابيين فى مؤسسات الصومال الأمنية والعسكرية، هو يهدف بالدرجة الأولى إلى خلق أرضية خصبة " تدعم عودة وتغذية النفوذ الإيراني والتركي ليس فقط في الأراضي الصومالية بل في القارة الأفريقية.