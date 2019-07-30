شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: وصلنا مع نظام قطر لخط اللارجعة ولا يمكنهم الإفلات بجرائمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ فهد بن عبد الله ال ثانى أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، وابن عم تميم بن حمد أمير قطر، أنه لا يمكن القبول بإفلات النظام القطرى بجرائمه بدون عقاب، متهما النظام القطرى بالتخطيط لدمار الدول العربية.

وأضاف فهد بن عبد الله فى تغريدة بثها على حسابه الشخصى بشبكة تويتر: "وصلنا مع نظام قطر الحالى إلى خط اللارجعة".

لا يمكن التفاوض معهم إطلاقا ولايمكن القبول بهم كحكومه تمثل وطننا الغالى قطر، فالذين يخططون لدمار الدول العربية وغير العربية منذ عقود لايمكن أن القبول بهم مهما كان! فى نفس الوقت لا يمكن أيضاً أن يفلتوا بجرائمهم ضدنا وضدهم "بدون عقاب".