شكرا لقرائتكم خبر عن الزيارات البرلمانية للسجون والأقسام الشرطية × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال دور الانعقاد الرابع، زيارتها البرلمانية التى بدأتها منذ دور الانعقاد الثالث، للسجون والأقسام الشرطية المختلفة ودور الرعاية المختلفة، للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى كل منها، وذلك فى إطار الدور الرقابى للبرلمان.

وتستعرض ”الخليج 365” الزيارات البرلمانية للجنة بالدور الرابع من واقع تقرير انجازتها كالاتى:

- الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لسجن طرة يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التى يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.

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- الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 إلى بعض أقسام الشرطة بمحافظة بنى سويف، للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أماكن الاحتجاز والتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصورة لائقة ومراعاة حقوق ذوى الإعاقة وتيسير كافة السبل فى تمكينهم من قضاء حاجاتهم.

- الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لسجن القناطر (رجال) يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجرءات التى يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.

- الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2019 إلى مديرية أمن محافظة القليوبية للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الانسان فى أماكن الاحتجاز والتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصورة لائقة ومراعاة حقوق ذوى الإعاقة وتيسير كافة السبل التى تمكنهم من قضاء حاجاتهم.