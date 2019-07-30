شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"حماة وطن": سنطرح رؤى ومقترحات بنموذج المحاكاة فى مؤتمر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فيصل، القيادى بحزب حماة وطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مؤتمر الشباب لأول مرة يشهد نموذج محاكاة للحكومة المصرية، لافتا أن المرات الماضية كانت عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

واعتبر "فيصل"، أحد المتحدثين فى نموذج المحاكاة خلال مؤتمر الشباب المعنقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن ذلك يمثل شكلا جديدا للحوار السياسى بين الحكومة والأحزاب السياسية، وهو ما سينتج عنه رؤى تفيد فى العمل للفترة المقبلة، مؤكدا أن مقترحات الحزب لن تكون فى إطار نقد فقط بل تقديم مقترحات من رؤية سياسية قابلة للتنفيذ وتعبر عن وعى الشباب.

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وأوضح أن الحزب سيتناول فى كلمته ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات فى الوقت الحالى، مؤكدا أن أبرز مقترحات الحزب فى الشأن الاقتصادى والاجتماعى والأمنى ستتناول أطروحات عن برامج الحماية الاجتماعية، منظومة النقل، ومنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "فيصل "إن ذلك نموذج جيد وكان ينتظره الجميع فى إطار الحوار بين الحكومة والشباب السياسى، ممثلا فى تنسيقية شباب الأحزاب".

يذكر أن «نموذج محاكاة الدولة المصرية».. هو العنوان الأبرز فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب والذى ينطلق اليوم ، والذى يحاكى فيه الشباب المصرى دور السلطة التنفيذية والتشريعية، وفى وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية، وتشمل أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات المؤتمر، إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وموازنة الدولة المصرية للعام 2019-2020، والإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمى والتسويق الحكومى»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن بصفة عامة، والإجراءات الحمائية التى تتبعها الدولة مع المواطن المصرى الأكثر احتياجاً من خلال مبادرة حياة كريمة، والموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلى.