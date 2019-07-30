شكرا لقرائتكم خبر عن إمام أوغلو يرحب بالانشقاق على حزب أردوغان: تركيا بحاجة لخطاب سياسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أكرم امام اوغلو عمدة إسطنبول الجديد، تأييده للخطط المرتقبة لتشكيل حركة سياسية جديدة، بقيادة نائب رئيس الوزراء السابق المسؤول عن الاقتصاد، على باباجان، والتى من المنتظر أن تشكل أكبر إنشقاق على حزب العدالة والتنمية.

وقال إمام أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى خطاب سياسي جديد، وأنه يأمل فى العمل مع الحزب الجديد، للوصول إلى سياسات من شأنها أن تفيد البلاد.

وقال إمام أوغلو حسبما نقلت صحيفة أحوال تركية المعارضة: " نرى عن كثب أن الهويات الفردية تسبب أضرارا أكبر من توفير المنفعة".

كما أكد العمدة البالغ من العمر 49 عامًا على أهمية ما وصفه بمواقف حازمة في السياسة.

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وقال: "المواقف المحددة مهمة للغاية فى السياسة. من المهم للغاية ألا يتراجعوا إذا كانوا يؤمنون بشيء ما. تركيا بحاجة إلى مواقف حازمة."

كان باباجان، الذي اشتهر بنجاحه فى قيادة الاقتصاد التركي خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، قد أعلن استقالته من الحزب في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك التخطيط لإنشاء حزب جديد، منفصلاً عن العدالة والتنمية.