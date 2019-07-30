إصابة 10 أشخاص في حريق مصنع بطاطين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أصيب 10 أشخاص، بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء؛ إثر نشوب حريق بمصنع "وول تكس" للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، مساعد المدير لقطاع جنوب، بنشوب حريق في مصنع "وول تكس" للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبقيادة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحريق عن إصابة 10 عمال بحالات اختناق، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.