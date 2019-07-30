لطلاب المرحلة الثانية.. ننشر خطوات التسجيل باختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، غدا الأربعاء، وعلى مدار خمسة أيام، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05

% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، وذلك عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق.. (اضغط هنا)

وبشأن كيفية تسجيل الطالب عن طريق الإنترنت، حدد مكتب التنسيق الإلكتروني عدد من الخطوات وهي:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- بدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس -اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية– أدبية)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

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5- اختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي يتوجه فيه إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأي نتائج أخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي أنه لن يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.