القناة للسكر تخطط لإنشاء مشروع لتفريغ وتخزين الحبوب في دمياط بـ 200 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، إن الشركة تخطط لإنشاء مشروع جديد لتفريغ وتخزين الحبوب، في ميناء دمياط، بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة في مرحلة المفاوضات مع الحكومة حاليا، بعد عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أنه "بنهاية السنة سيكون لدينا شكل نهائي للمشروع من أجل التعاقد مع الدولة".

وقال سالم إن شركة القناة السكر التي يساهم فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، تهدف من المشروع إلى تلبية احتياجات السوق المصري لطاقات كبيرة من التفريغ والتخين للحبوب، خاصة مع الزيادة المستمرة في واردات الحبوب بمصر.

وبحسب ماذكره سالم فإن طاقة التفريغ في المشروع تصل إلى 3 آلاف طن في الساعة، ويوفر 300 فرصة عمل.

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ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 250 مترا وغاطس 14 مترا لاستقبال السفن الكبيرة التي تسع حتى 60 و70 طنا، وفقا لما ذكره سالم.

وأشار إلى أن توفير الرصيف البحري سيساهم في تقليل مدة انتظار السفن التي تكلف الشركات مبالغ كبيرة.

وقال سالم إن مؤسسات تمويل دولية متخصصة في مشروعات البنية التحتية مهتمة بتمويل مشروع التخزين والتفريغ بدمياط.

وأضاف أن المشروع يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر عبر توفير الحبوب والسكر في مناطق الاستهلاك بدلا من مناطق الإنتاج كمخزون إستراتيجي للدولة دون أعباء تمويلية أو مخاطر سوق، وإلغاء مدة انتظار السفن.